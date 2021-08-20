Metropoll anketi: Seçmen, Türk askerinin Afganistan'daki durumu hakkında ne düşünüyor?

Metropoll Araştırma'nın yaptığı ankete göre, halkın yüzde 62'si, ABD askerlerinin çekildiği Afganistan'dan Türk askerlerinin de çekilmesi gerektiğini düşünüyor.

Metropoll Araştırma, her ay yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde Taliban tarafından ele geçirilen Kabil'de Türkiye'nin rolünü ele aldı. Anket katılımcılarına, "Amerikan askerlerinin çekildiği Afganistan'dan Türk askerlerinin de çekilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz" sorusu yöneltildi.

Ankete göre, seçmenin yüzde 61,6'sı Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 27,4'ü, Kabil'de kalması gerektiğini belirtti.

"Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı ise yüzde 11 oldu.

Öte yandan AKP seçmeninin yüzde 46,7'si, MHP seçmenin ise yüzde 64,8'i, Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunuyor.