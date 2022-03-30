Metropoll anketi: Halkın yüzde 82'sine göre gıdadaki KDV indirimi fiyatlara yansımadı

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, seçmenin yüzde 82'si, Şubat ayının ilk haftasında temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesinin etkisini fiyatlarda hissetmediğini söyledi.
Metropoll Araştırma, Şubat ayında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesinin fiyatlara yansıyıp yansımadığını sordu.
Seçmenin yüzde 82,1'i fiyatlarda değişiklik olmadığını, yüzde 10,5'u fiyatların düştüğünü, yüzde 7,4'ü de indirimden haberi olmadığını söyledi.
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