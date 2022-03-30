T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metropoll anketi: Halkın yüzde 82'sine göre gıdadaki KDV indirimi fiyatlara yansımadı

Geçen ay, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV, yüzde 1’e indirilmişti

30 Mart 2022 07:39

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, seçmenin yüzde 82'si, Şubat ayının ilk haftasında temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesinin etkisini fiyatlarda hissetmediğini söyledi. 

Metropoll Araştırma, Şubat ayında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesinin fiyatlara yansıyıp yansımadığını sordu.

Seçmenin yüzde 82,1'i fiyatlarda değişiklik olmadığını, yüzde 10,5'u fiyatların düştüğünü, yüzde 7,4'ü de indirimden haberi olmadığını söyledi.

TIKLAYIN - KDV indiriminin detayları belli oldu: Hangi ürünlerde, ne kadar uygulanacak?

 

anketmetropollmetropoll araştırmakdv
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24