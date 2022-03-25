Metropoll anketi: Erdoğan'a destek geçen aya göre arttı

"Erdoğan kazanır mı?" anketinin sonuçlarını paylaşan Metropoll Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğin bir önceki aya göre arttığını ortaya koydu.

Şirketin kurucusu Özer Sencar, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeleri ve aktivitelerinin halkın cumhurbaşkanlığı seçimi algısına etkisi. Umarım ilgililerin dikkatini çeker." ifadelerine yer verdi.

MetroPOLL Araştırma, "Erdoğan kazanır mı?" anketinde katılımcılara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?” sorusunu yöneltti. Ankete göre katılımcıların yüzde 46'sı Erdoğan'ın kazanacağını, yüzde 48'i ise kazanamayacağını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 15.5'i 'kesinlikle kazanır', yüzde 30,2'si 'kazanır' dedi. Öte yandan, yüzde 31,1'i 'kazanamaz', yüzde 16,5'i 'kesinlikle kazanamaz' dedi. Yüzde 6,7 ise 'fikrim yok' diye belirtti.

Anket sonucu geçmiş aylara göre karşılaştırıldığında Aralık 2021'den itibaren, 'kesinlikle kazanır' diyenlerin oy oranının arttığı görüldü. Aralık ayında yüzde 9,9 olan 'kesinlikle kazanır' oranı, Ocak 2022'de 12,5, şubat ayında 15,0, mart ayında ise 15,5'e çıktı.