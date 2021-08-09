Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı desteği AKP'de azaldı, İyi Parti, HDP ve Saadet'te arttı

Metropoll, “Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021” araştırmasından Erdoğan'ın görev onayıyla ilgili olan bölümü yayınladı. Ankette katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

"Onaylıyorum" diyenlerin oranı yüzde 48.1 olurken, "Onaylamıyorum" diyenlerin oranı yüzde 47 olarak hesaplandı. Yüzde 4,9. "Fikrim yok/Cevap yok" dedi.

Haziran ayında yapılan araştırmada Erdoğan'a görev onayı veren AKP’li seçmenin oranı yüzde 89 idi. Temmuz'da bu oran yüzde 81.3'e düştü. Yine haziran ayında Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 8.9 idi. Temmuz'da ise bu oran yüzde 16.8'e yükseldi. Yani Erdoğan kendi tabanından yaklaşık 8 puan kaybetti.

Öte yandan Haziran ayındaki araştırmada Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayan MHP'lilerin oranı yüzde 53.1 idi. Temmuz ayında bu oran yüzde 76.8'e yükseldi. Yine haziran ayında Erdoğan'ın tarzına hayır diyen MHP'lilerin oranı yüzde 45.7 olarak hesaplanmıştı. Temmuzda bu oran yüzde 23.2'ye düştü. Erdoğan MHP'den aldığı onayı yüzde 23 civarında artırmış oldu.

Araştırmada öne çıkan bir başka sonuç da HDP'li seçmenden Erdoğan'a yönelen destek oldu. Haziran ayında 'Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylıyorum' diyen HDP'li seçmenlerin oranı yüzde 12.4 çıkmıştı. Temmuz araştırmasında bu oran yüzde 32.9 olarak hesaplandı. Haziranda 'Hayır onaylamıyorum diyen HDP'lilerin oranı ise yüzde 87.6'dan yüzde 63.8'e geriledi.

Ayrıca Haziran'da yüzde 31.6 oranında 'Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylıyorum' diyen Saadet seçmeni temmuzdaki araştırmada yüzde 68.4 oranında 'Evet onaylıyorum' dedi.

İyi Partili seçmen haziranda yüzde 9.9 oranında 'Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylıyorum' derken, temmuzda yüzde 23 oranında 'evet onaylıyorum' yanıtını verdi.

CHP'de ise haziranda yüzde 11.9 olan 'evet onaylıyorum' yanıtı temmuzda yüzde 4'e geriledi.