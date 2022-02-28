Metropoll anketi: AKP yüzde 32,9’la CHP’nin altı puan önünde

MetroPOLL Araştırma’nın şubat ayı anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranı yüzde 32,9, CHP’nin yüzde 26,7 oluyor. Kararsız ve protesto oy kullanacak seçmenlerin oranıysa yüzde 20,4.

Genel seçime bir buçuk seneden az bir süre kaldı. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısına devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılarsa iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. Bu nedenle AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi bile masasına koydu. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde olsa da bu konuda henüz bir yol alınabilmiş değil.

MetroPOLL Araştırma şirketinin 12-17 Şubat tarihlerinde 28 kentten 1535 kişiyle telefonda görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarına göre de durum iktidar açısından olumsuz.

“Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” diye sorulan ankette kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 32,9, ortağı MHP’nin oyu 6,4 çıktı.

Bir ay önceki ankette AKP yüzde 34 çıkmıştı

Aynı şirketin bir ay önceki anketinde AKP’nin oranı yüzde 34 çıkmıştı.

CHP ankette yüzde 26,7, İYİ Parti yüzde 13, HDP yüzde 12,6, DEVA Partisi yüzde 3,1, Saadet Partisi yüzde 2,4, Memleket Partisi yüzde 1,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7 çıktı.

Ankette bir diğer öne çıkan veri, ‘kararsız ve protesto oy’ kullanacak seçmen oranının yüzde 20,4’e ulaşması oldu. “Kime oy verirsiniz” sorusuna “Cevap yok” diyen seçmen oranıysa yüzde 4,7 kaydedildi.