Metropoll anketi: AKP seçmeninin yarısı, MHP seçmeninin yüzde 80'i, "Türkiye ile Taliban'ın İslam anlayışı farklıdır" diyor

Metropoll Araştırma'nın yaptığı ankete göre, Türkiye'de yüzde 57'lik kesim, Afganistan'daki Taliban'ın İslam anlayışı ile Türk halkının İslam anlayışının birbirinden farklı olduğunu savunurken, yüzde 22,6'sı bir fark görmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Taliban'ı işaret ederek "Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok" açıklamasının ardından Metropoll Araştırma konuyla ilişkin olarak bir araştırma yaptı.

Türkiye'nin Nabzı anketinin söz konusu bölümünde, "Afganistan'daki Taliban'ın İslam anlayışı ile sizin İslam anlayışınız arasında fark görüyor musunuz" diye soruldu.

Yüzde 56,9'luk kesim, "İslam anlayışımız farklı" derken, yüzde 22,6'lık kesim "İslam anlayışımız aynı" dedi.

Yüzde 20'lik kesim ise, "Fikrim/cevabım yok" dedi.

Öte yandan AKP seçmeninin yarısı, MHP seçmeninin yüzde 80'i, Taliban'la İslam anlayışının farklı olduğunu söyledi.