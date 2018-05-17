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Ekonomi

MetroPoll açıkladı; vatandaşa göre dolardaki artışın sebebi ne?

MetroPoll verilerine göre, dolardaki yükseliş yüzde 71,4'ün geçim şartlarını olumsuz etkiledi

17 Mayıs 2018 21:36

MetroPoll Araştırma Şirketi, "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2018" başlıklı araştırmasında vatandaşların doların Türk Lirası karşısında rekor kırarak yükselmesine ilişkin algısını ele aldı. 

Araştırmaya katılanların yüzde 42,1'i dolardaki artışın nedeni olarak "Dış güçlerin Türkiye üzerindeki oyunları"nı gösterirken, yüzde 24,8 artıştan hükümetin yanlış politikalarını savundu.Doların yükselmesinin nedeni olarak "Dış güçlerin Türkiye üzerindeki oyunları" yanıtını veren katılımcıların yüzde 58,5'inin AKP, yüzde 20,1'inin CHP seçmeni olması dikkat çekti. 

Ankete katılanların yüzde 18'i "Doların yükselmesinin nedeni dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmler", yüzde 9,2'si ise "Türk ekonomisinin zayıf temelleri" yanıtını verdi. 

Dolardaki yükselişin vatandaşa olan etkileri konusundaki soruya ise katılımcıların yüzde 71,4'ü olumsuz etkiledi, yüzde 22,7'si etkilemedi yanıtını verdi.  

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