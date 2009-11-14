Metropolitlere TC kimliği çağrısı

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, Başbakan Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sırasında dile getirdiği ‘Yabancı metropolitlere Türk vatandaşlığı verilmesi’ önerisini son derece olumlu buldu.



Türkiye’de Ortodoks din adamı eksikliğini giderecek öneriye büyük önem veren Bartholomeos, tüm dünya patrikhanelerine, isteyenlerin TC vatandaşlığı için Türk makamlarına başvurması çağrısında bulundu.



Türkiye’de Ortodoks din adamı eksikliğini gidermek amacıyla ‘Yabancı metropolitlere Türk vatandaşlığı verilmesi’ önerisi, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nce son derece olumlu bulundu.



Sebep Rum nüfusun azalması



Patrik Bartholomeos, tüm dünyada patrikhaneye bağlı metropolitlere gönderdiği mektupla, isteyenlerin TC vatandaşlığı için Türk makamlarına başvurması çağrısında bulundu. Bartholomeos, Yunan Kathimerini Gazetesi’nde yayınlanan mektubunda, şu bilgileri verdi:



“Ekselansları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak 2008’de Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ve Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani ile görüşmesinde, İstanbul’daki Rum nüfusun çok azalması yüzünden Patrikhane’nin personel sıkıntısı konusu da ele alındı.



‘Bu tarihi bir vaat’



Başbakan Erdoğan, kiliseye kolaylık sağlanması için, yurtdışında yaşayan dinadamlarına, bulundukları ülkenin vatandaşlığını koruyarak TC vatandaşlığı da verilmesini vaat etme iyiliğini gösterdi. Başbakan Erdoğan, bu tarihi vaadi Büyükada’daki buluşmamızda da bize tekrarlama nezaketinde bulundu. TC vatandaşı olmayan tüm metropolitlere, istedikleri takdirde bu teberrudan yararlanmalarını öneriyoruz.”