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Metronun altından mucize kurtuluş

Yaşanan olay nedeniyle metro seferleri yaklaşık 1 saat dururken, vatman Ali Yatıkçı, ifadesini için Şişli Polis Merkezi’ne götürüldü

23 Nisan 2012 12:43

İstanbul Meciddiyeköy'de Metro İstasyonu’nda epilepsi krizi geçiren Ünal Alakoç (35), rayların üzerine düşerek metronun altında kaldı. İtfaiye ekiplerince metronun altından çıkartılan Alakoç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Ünal Alakoç, metro beklediği sırada krize girdi. Biranda metronun raylarına düşen Alakoç, bu sırada gelen metronun altında kaldı. Durumu fark eden vatman Ali Yatıkçı, metronun frenlerini devreye soktu. Metro durduktan sonra görgü tanıkları itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki vagonun arasında kalan Alakoç’u çıkardı. Durumu ağır olan Alakoç’a ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Alakoç, daha sonra sedyeye konularak dışarı çıkarıldı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alakoç’un başından ve ayağından yaralandığı, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.
 
 

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