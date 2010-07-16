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METRODAKİ PATLAMADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ İZMİR (A.A)

16 Temmuz 2010 22:52

-METRODAKİ PATLAMADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ İZMİR (A.A) - 16.07.2010 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, inşaat halindeki metro tünelinin çıkışındaki hava tankında sıkışma yaşanması sonucu patlama olduğunu, 2 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamanın yaşandığı bölgede gazetecilere açıklama yapan Kocaoğlu, şu bilgileri verdi: ''Hava kompresör tankında patlama olması sonucu iş kazası meydana geldi. Yüklenici firmanın iki elemanı öldü, 4 yaralı var. Yaralılar inşallah kurtulurlar. Kimse iş kazası olmasını istemez. Metro tüneline hava kompresör tankının dışarıdan hava vermesi gerekiyor. İçeride oksijen olması gerekiyor. Bu kompresör de o işi yapıyor. Patlama nedeni teknik olarak inceleniyor. Çıkacak teknik rapordan sonra neden belli olacak. Metro tünelinde hiç göçük yok. Olay yok. Vatandaşların binalarında zarar, camlarında kırılma var, bunlar telafi edilir.'' Bir gazetecinin, inşaatta kaynak yapılırken patlama olduğu yönündeki iddiayı sorması üzerine Kocaoğlu, ''Henüz bana böyle bir bilgi gelmedi. Patlamanın kesin nedeni teknik rapordan sonra ortaya çıkacak'' dedi. -ÖLENLERİN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ-  Asayişten Sorumlu Emniyet müdür Yardımcısı Ali Yıldırım, ölen ve yarlananların kimlikleriyle ilgili gazetecilere bilgi verdi.  Yıldırım, patlamada Raşit Topal (40) ile Ahmet Ertekin'in (29) olay yerinde öldüğünü, işçiler Erkan Asal (23), Hakan Topal (25), Ökkeş Yıldız (24), Fatih Demirer (53) yaralandığını bildirdi.

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