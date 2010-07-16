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METRODAKİ PATLAMADA 2 KİŞİ ÖLDÜ İZMİR (A.A)

16 Temmuz 2010 21:53

-METRODAKİ PATLAMADA 2 KİŞİ ÖLDÜ İZMİR (A.A) - 16.07.2010 - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Adnan Oğuz Akyarlı, metro şantiyesinde hava tankının patlaması sonucu 2 çalışanlarının öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında toplanması planlanan meclis, patlama haberinin üzerine Kocaoğlu'nun olay yerine gitmesi üzerine Akyarlı başkanlığında başladı. Akyarlı, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir Özel Türk Koleji'nin bulunduğu bölgede yer alan metro şantiyesinde hava tankının patlaması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını söyledi. Akyarlı, ''Başkan Kocaoğlu, olayı duyar duymaz olay yerine hareket etti. Maalesef 2 çalışanımızı yitirdik, 4 çalışanımız da yaralandı. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz'' dedi.

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