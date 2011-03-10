-METRODAKİ EYLEME 5 YIL HAPİS İSTEMİ ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - TEKEL işçilerine destek için geçen yıl 4 Şubatta düzenlenen ''Çalışmama hakkını kullanma'' eylemi sırasında, Batıkent'te metroya kart basmadan girenlerden 6'sı hakkında, ''metronun hareket etmesini engelledikleri'' gerekçesiyle 5'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Kazım Şıngar'ın hazırladığı iddianamede, EGO Genel Müdürlüğü ''şikayetçi'' sıfatıyla yer aldı. Sanıkların, 4 Şubat 2010'da, Ankara Metro İşletmesi Batıkent Metro İstasyonunda turnikelerin üzerinden ücretsiz geçtikleri ifade edilen iddianamede, sanıkların, vagonların hareket etmesini engelledikleri, bu yolla ''demiryolu ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması'' suçunu işledikleri savunuldu. İddianamede, sanıkların, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), ''Demiryolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasını'' düzenleyen 223/2. maddesi uyarınca 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Sanıklar, Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.