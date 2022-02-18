Metrodaki bıçaklı saldırgan: Güvenlikler görevinin gereğini yerine getirmemiştir

Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, şunları söyledi:

"Olay tarihinde işten dönüyordum. Ataşehir'e gidiyordum, ayakkabımı tamir etmesi için ayakkabıcıya gidiyordum. Kendisi aynı zaman bıçak bileyciliği işi de yapar. Ona hem ayakkabımı hem de bıçağımı bırakmıştım. Ayakkabımı almak istedim ancak henüz tamir etmediğini söyledi, bıçağımı aldım. Huzurevine geldim. Huzurevi durağında minibüse binecektim ancak hava yağışlıydı bende metroya binmeyi tercih ettim. Metroya bindiğimde maskesini takmadığını gördüm taksın diye uyardım. Ancak takmayacağını söyledi bende bir rahatsızlığı olduğunu düşünmedim. Keyfe keder takmadığını düşündüm. Benim annemin ciddi rahatsızlıkları vardır, Covid sebebi ile bütün işlerini ben hallederim, bu sebeple sağlığıma dikkat etmem gerekiyordu. Ben kadını uyarırken kaba konuşmuş olabilirim. Ancak kesinlikle küfür etmedim. Müşteki bana düzgün konuş şeklinde toplum içinde bağırdı. Karın boşluğuma bir tekme attı. Daha sonra vatandaşlar araya girdi. Annesi ile birlikte bana saldırdı. Olayın başlangıcında küfür etmedim. Ancak olayın sonuna doğru öfke kontrolümü kaybettim ve küfür ettim. Olayın müşteki ile alakası olmamasına rağmen bana ağır tepkiler gösterdi. Olayın sonunda ağır sözler, hakaretler ettim. Öfkeme hakim olamadım."