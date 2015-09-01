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Dünya

Metroda sevişen çift evlendi

Seks görüntüleri internette yayılınca metroda ekstra güvenlik önemleri alınmıştı

01 Eylül 2015 14:08

Geçtiğimiz yıl metrodaki sevişme fotoğraflarının internette yayılmasıyla, bir anda Rusya’da üne kavuşan Andrey Egorov ve Yevgeniya Egora çifti evlendi.

Hürriyet’in İngiliz The Mirror’dan aldığı habere göre; çift, başkent Moskova’da dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine girdi. Yedi aylık hamile olan Yevgeniya, “Aramızdaki her şey çok iyiydi. Bebeğimize Artem adını koyacağız” dedi.

Metroda çektikleri müstehcen fotoğraflar ortaya çıkınca 17 yaşındaki Yengeniya’ya 30 bin ruble (yaklaşık bin 350 lira) ceza kesilmiş, Andrey ise polisten kaçmıştı. Metrolarda ise ekstra güvenlik önlemleri alınmıştı. Hikâyeleri internette bir anda yayılınca Andrey, “Metroda seks yapan ilk amatör ben değilim” derken, Yevgeniya ise “Sadece farklı bir şeyler denemek istedim” şeklinde konuşmuştu.

2013 yılında da Ukrayna’nın güneyinde demiryolu üzerinde seks yapmak isteyen bir çift, gelen treni fark etmemiş; olayda kadın feci şekilde can verirken, adam da bacaklarını kaybetmişti.

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