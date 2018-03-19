"Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler" diyen İBB Başkanı Uysal'a tepki: İtfaiye de oy verene mi?

Arnavutköy'de gerçekleştirilen AKP Olağan Kongresi'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, metro yapımında önceliği AKP'nin fazla oy aldığı yerlere verdiklerini ifade etti. TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, “Ulaşım planlamalarında oy değil ihtiyaç belirleyici olmalıdır” dedi. EMEP ise bu sözleri 'rantçı ve ayrımcı belediyeciliğin itirafı' olarak yorumladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, Mevlüt Uysal’ın bu sözlerini eleştirdi. Türkiye’de ilgili kanun çerçevesinde Büyükşehir Belediyelerinin imar ve ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetlerinden itfaiye ve acil yardıma, su ve kanalizasyon hizmetlerinden gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasına kadar birçok yetkisinin ve sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çeken Akçelik, şunları söyledi: “Bu sorumluluklarını yerine getirirken eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket etmek zorundadır. Mevlüt Uysal ‘İtfaiye hizmetinde birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerlerdir’ diyemeyeceği gibi ulaşım planlamalarında da bu söylemi kullanması doğru değildir.

Evrensel'de yer alan habere göre, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda yapılan AKP Arnavutköy Olağan Kongresi Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleşti. Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betük Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi.Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro... Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak" dedi.

"Önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak"

Arnavutköy'e metro sözü veren Uysal, "Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy, oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. O konuda büyükşehir olarak Arnavutköy'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler, Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy'den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum" ifadelerini kullandı.

"Oy değil, ihtiyaç belirleyici olmalı"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, Mevlüt Uysal’ın bu sözlerini eleştirdi. Türkiye’de ilgili kanun çerçevesinde Büyükşehir Belediyelerinin imar ve ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetlerinden itfaiye ve acil yardıma, su ve kanalizasyon hizmetlerinden gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasına kadar birçok yetkisinin ve sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çeken Akçelik, şunları söyledi: “Bu sorumluluklarını yerine getirirken eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket etmek zorundadır. Mevlüt Uysal ‘İtfaiye hizmetinde birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerlerdir’ diyemeyeceği gibi ulaşım planlamalarında da bu söylemi kullanması doğru değildir. Çünkü Büyükşehir Belediyesinin parçalı kentsel alanı bütünleştirmek gibi bir görevi vardır. Ulaşım planlamalarında oy oranı değil ihtiyaç belirleyeci olmalıdır.”

EMEP: Ayrımcı, rantçı belediyeciliğin itirafı

Mevlüt Yüksel’in açıklamasıyla ilgili Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da yazılı bir açıklama yaptı. AKP’nin belediyecilik anlayışının ayrımcı ve rantçı niteliğinin itiraf edildiğini belirten Barbaros, “Bu ayrımcı belediyecilik anlayışı kabul edilemez. İlk olarak; metro planı; AKP’nin en çok oy aldığı ilçelere göre değil, kentin ulaşım sorunu ve trafik belasının çözümü için gerekli bilimsel ihtiyaçlar temelinde planlanmalıdır. Kendi keyfine göre metro planı yapma hakkını bu belediye başkanı nereden bulmaktadır?” dedi.

Metroların, halkın daha cebine girmeden ücretlerinden kesilen, 1000 TL’lik telefonda neredeyse yarısı kadar alınan, KDV ile ÖTV ile halkın cebinden çıkan vergilerle karşılandığını ifade eden Barbaros, “Patronlardan, kapitalistlerden alınmayıp halkın ağır bir vergi yüküyle soyulması sonucu bütçeye akan paralardır. Ve bu vergileri tüm İstanbullu emekçiler ödemektedir. Vergi herkesten alınmaktadır, hizmet de herkese verilmelidir! Dolayısıyla metro ve her türlü hizmet; AKP’nin aldığı oya göre değil şehrin ve halkın ihtiyaçlarına göre verilmelidir. Eşit hizmet AKP’li belediyelerin hiçbir zaman gündeme almadığı, ‘adalet’ ve ‘kalkınma’nın en temel ilkesidir” diye konuştu.

Bu anlayışa en fazla AKP’ye oy veren emekçilerin tepki göstermesi gerektiğini dile getiren Barbaros şöyle devam etti: “Çünkü hiçbir sermaye partisi sonsuza kadar iktidarda kalmaz. AKP gidince yerine geleceklerin aynı yaklaşımla kendi ilçelerine hizmet götürmemesi ne anlama gelirdi? Dolayısıyla sorun sadece AKP’nin az oy aldığı ilçelerin değil tüm emekçilerin sorunudur. İstanbullu işçi ve emekçi halk; bu rantçı, tüccar belediyecilik anlayışından hiçbir fayda göremez. AKP’li belediyelerin her türlü hizmeti taşeron şirketlere, ihalecilere, rantçılara para aktarmakla maluldür. Emek Partisi olarak, tüm İstanbullu işçi ve emekçileri bu rantçı, ayrımcı belediyecilik anlayışına ve belediye başkanına gereken cevabı vermeye çağırıyoruz.