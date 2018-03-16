T24 LogoT24 Logo
Gündem

METRODA KADINA SALDIRI İDDİASI; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

16 Mart 2018 14:27


 
Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. 
Bostancı Metro Durağı\'nda meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan Atınç M\'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevkedilen Atınç M., adliyeye girereken basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
 
Görüntü Dökümü:
-Polis aracından inmesi
-Adliyeye yürümesi
-Yüzünü kapatmaya çalışması
-Soruları cevapsız bırakması
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇDHA KadıköyMetro DurağıAtınçAdliyeyeDökümü Polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24