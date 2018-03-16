METRODA KADINA SALDIRI İDDİASI; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bostancı Metro Durağı\'nda meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan Atınç M\'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevkedilen Atınç M., adliyeye girereken basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
Görüntü Dökümü:
-Polis aracından inmesi
-Adliyeye yürümesi
-Yüzünü kapatmaya çalışması
-Soruları cevapsız bırakması