Metroda kadın yolcuya tehdit: Şortlu kadının başına geleni biliyorsun

Bursa’da Uludağ Üniversitesi istasyonunda metroya binen bir D.K. adlı bir kadın, 50 yaşlarındaki bir erkek tarafından “Şortlu kadının başına geleni biliyorsun, kes lan sesini o…u” ifadesiyle tehdit edildi.

Maslak’ta belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

soL’dan Ali Ufuk Arıkan’ın haberine göre, saat 09.00 sıralarında metroya binen D.K., 50 yaşlarında bir adamın, 20 yaşlarında bir şahsa kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlediği gerekçesiyle ağza alınmayacak küfürler sarf ettiğini iddia etti.

İddiaya göre; olaya şahit olan D.K., yolcuya küfür eden kişiye gösterdiği tepkinin ardından “Şortlu kadının başına geleni biliyorsun, kes lan sesini o…u” yanıtını aldı.

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan D.K., şüpheli şahsın tespitini ve yargılanmasını talep etti.