Metroda bıçak çeken saldırganının savunması: 'Gelmeyin, keserim!' demek dışında bir eylem yok

İstanbul’da, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz hakim karşısındaydı.

Sanık avukatı Bülent Dalğa, dosyaya sunulan görüntülerin olayın başlangıcından itibaren değil, gelişme aşamasından itibaren olduğunu belirterek, olayın başlangıcına ilişkin görüntülerin incelenmesini talep ederek müvekkilinin “Gelmeyin, keserim!” demesinin haricinde bir eyleminin bulunmadığını savundu.

24 Kasım 2021’de Kadıköy’den hareket eden Tavşantepe metrosunda, Emrah Yılmaz maske takması konusunda kadın bir yolcuyla tartışmıştı. Yılmaz, araya giren bir başka kadının bıçakla üstüne yürümüş ve küfürler eşliğinde tehdit etmişti.