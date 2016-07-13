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Dünya

Bir haftada 2. kez metroda bekleyen bir kadının saçları ateşe verildi

Berlin Polis Sözcüsü, metroda geçen hafta da benzer bir saldırı meydana geldiğini hatırlattı

13 Temmuz 2016 16:31

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir metro istasyonunda tren bekleyen kadın, arkadan yaklaşan biri tarafından saçlarından ateşe verildi. Olayı güvenlik kameraları kaydetti. Berlin Polis Sözcüsü, metroda geçen hafta da benzer bir saldırı meydana geldiğini hatırlattı.

Doğan Haber Ajansı'nın Alman N24 gazetesine dayandırdığı habere göre bir erkek tren bekleyen kadına yaklaşarak saçlarından tutuşturdu. Kadın panik içinde saçlarını söndürmeye çalışırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Berlin Polis Sözcüsü Heidi Vogt, Berlin metrosunda geçen hafta da benzer bir saldırı meydana geldiğini ve kadının yaralı olarak kurtarıldığını hatırlattı. Saldırıların aynı kişi tarafından gerçekleştinin tahmin edildiği bildirildi. 

Polis, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri medyaya dağıtarak, halktan yardım istedi.

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