Metrobüsün üstünde seyahat etmişlerdi; gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı

İstanbul'da metrobüsün üstüne çıkarak 12 durak yolculuk yapan 2 genç polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler gülerek geldikleri Emniyet Müdürlüğü binasında bundan sonra çok daha fazla ses getirecek bir tırmanış yapacaklarını söylediler. Haklarında 95’er liralık trafik cezası işlemi yapılan 2 genç serbest bırakıldı.

12 durak metrobüsün üzerinde gitmişlerdi

İstanbul’da sosyal medya hesaplarında ortaya çıkan görüntülerde 2 gencin akıl almaz bir yolculuk yaptıkları görülmüştü. Görüntülerde Zincirlikuyu istikametine doğru giden metrobüsün üstünde 2 gencin yolculuk yaptığı, bunu 12 durak boyunca sürdürdüğü tespit edilmişti.

Zaman zaman metrobüs üstünde ayağa kalkan, selfie çeken iki genç, Zincirlikuyu’da yolcuların şaşkın bakışları içinde metrobüsün üstünden aşağı inmişlerdi.

Gözaltına alındılar

Görüntülerin yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 2 gencin isimleri tespit edildi. Pavel Smirnov ve Jack Kahyaoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Pavel Smirnov’un daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulesine tırmanarak 350 metre" yükseklikte özçekim yaptığı belirtildi.

Gayrettepe’de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, basın mensuplarına "Bu hayatta unutulan değil iz bırakan olursun" diye bağırdı. Ayrıca bundan sonra daha ses getirecek bir tırmanış yapacaklarını da söylediler.

Haklarında, "Trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaktan" 95’er lira para cezası işlemi yapılan 2 genç, Trafik Şube Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı.