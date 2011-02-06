-METROBÜSÜN ÇARPTIĞI 1 KİŞİ ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Şişli'de metrobüsün çarptığı bir kişi ölürken, Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Avcılar-Söğütlüçeşme hattında çalışan metrobüs, Zincirlikuyu yönüne seyir halinde iken Şişli Okmeydanı durağı yakınlarında teller üzerinden atlayarak yola giren Emrah Arık'a çarptı. Arık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bu arada, Fatih'te Galata Köprüsü üzerinde Sirkeci yönüne gitmekte olan Kadir İzoğlu yönetimindeki 34 PG 525 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden Metin Ergün'ün kullandığı 34 TKF 56 plakalı taksiye arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İzoğlu ile aynı araçta bulunan Funda Gökçe, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.