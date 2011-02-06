T24 LogoT24 Logo
Gündem

METROBÜSÜN ÇARPTIĞI 1 KİŞİ ÖLDÜ İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2011 12:02

-METROBÜSÜN ÇARPTIĞI 1 KİŞİ ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Şişli'de metrobüsün çarptığı bir kişi ölürken, Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Avcılar-Söğütlüçeşme hattında çalışan metrobüs, Zincirlikuyu yönüne seyir halinde iken Şişli Okmeydanı durağı yakınlarında teller üzerinden atlayarak yola giren Emrah Arık'a çarptı. Arık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bu arada, Fatih'te Galata Köprüsü üzerinde Sirkeci yönüne gitmekte olan Kadir İzoğlu yönetimindeki 34 PG 525 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden Metin Ergün'ün kullandığı 34 TKF 56 plakalı taksiye arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İzoğlu ile aynı araçta bulunan Funda Gökçe, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24