Metrobüsteki "Cinsel Taciz" iddiasına 10 yıl hapis istemi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Metrobüste üniversite öğrencisi Z.Y.\'ye tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.D. hakkında \"Basit cinsel saldırı\" gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ POLİS MERKEZİNE ŞİKAYETÇİ OLDU



Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Z.Y., Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği\'ne 3 Mayıs 2017 günü yaptığı şikayetinde olayı anlattı. Z.Y., \"Saat 14.10\'da Sefaköy\'den metrobüse iki nolu kapıdan binerek aynı kapı karşısındaki koltuğun koridor tarafına oturdum. Bu sırada yanımda tanımadığım ve kucağında küçük çocuk olan başkaca bir bayan vardı. Şirinevler Durağı\'na geldiğimizde de ismini olay nedeniyle merkezinizde öğrendiğim A.D. isimli şahıs içerisinde bulunduğum metrobüse iki nolu kapıdan binerek benim arka çaprazımda ayakta olacak şekilde yolculuk etmeye başladı\" dedi.



Bu sırada A.D.\'nin cinsel tacizine uğradığını kaydeden Z.Y. rahatsız olduğunu belirten davranışlar sergilediğini ancak şüphelinin eylemine devam ettiğini vurguladı.





“BENİ TANIRSIN BEN OYUNCUYUM\"



Şikayetçi Z.Y, \"Yanıma geldikten sonra elini hareket ettirerek kol bölgemi okşar vaziyette temas etti. Ben rahatsız olduğumu göstermek için kendimi ve kolumu kendisinden uzak noktaya doğru çektim. Montumu da onun temas ettiği kolumun üzerine koydum. Şahıs bu kez yanımda oturan kadının çocuğunu sevmeye çalışır gibi davranışlarda bulundu ve bu sırada da benim sağ göğsüme sürtünür şekilde temas etmeye başladı\" şeklinde ifade verdi.



Z.Y., \"Sonra benim görebileceğim şekilde telefonundaki numarayı göstermeye çalıştı. Kendimi artık tutamayarak kendisine \'Yeter artık ne demek istiyorsun sen\' dedim. O da \'Kusura bakma ama ben istiyorum\' deyince şahısla tartışmaya başladık. Metrobüs içindekiler de şahsa hitaben \'Sen niye orada duruyorsun, bak metrobüs boş\' dedi. Bunun üzerine şahıs, vatandaşlara \'Biz birbirimizi tanıyoruz\' diye cevap verdi. \'Ben seni tanımıyorum niye yalan söylüyorsun, seni şikayet edeceğim\' dedim. O da \'Beni tanırsın ben oyuncuyum\' dedi. Sonra şahıs metrobüsten inip Beylikdüzü tarafına giden bir metrobüse bindi. Ben de o metrobüse binip sürücüye durumu anlattım ve kapıları kapatmamasını söyledim. Şahıs indi ve üzerime yürüdü vatandaşlar engel oldu. Güvenlik görevlisi şahsı kulübede muhafaza altına aldı ve polise haber verdik. Şikayetçiyim\" dedi.





“HAKKIMDA ASILSIZ İDDİALARDA BULUNAN Z.Y.\'DEN ŞİKAYETÇİYİM\"



40 yaşındaki şüpheli A.D., de ifadesinde broker olduğunu belirterek \"Bindiğim metrobüs kalabalık değildi ancak boş koltuk yoktu. Ayakta yolculuk etmeye başladım. Bir bayan şahıs kucağında çocuğuyla yolculuk ediyordu. Çocuğu hareketli ve sevimli olarak görünce sevdim. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Z.Y. ağlamaya başladı. Ben de \'Bir şey mi oldu?\' dedim. O da ter ters bakarak \'Sen biliyorsun\' dedi. \'Neyi biliyorum ya\' diyerek tepki gösterdim. Şahıs kendisini taciz ettiğim şeklinde ifadelerde bulununca bu durumdan rahatsız olarak kendisine \'Gel polise gideceğiz, senden şikayetçiyim\' dedim\" ifadesini kullandı.



Metrobüs şoförüne kapıyı açtırdığını, Z.Y.\'nin de metrobüsten indiğini, olay yerine gelen polis ile polis merkezine gittiklerini anlatan şüpheli A.D., “Hakkımda asılsız iddialarda bulunan Z.Y. isimli şahıstan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemem\" dedi.



GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ



Metrobüs durağındaki görüntüleri inceleyen polis hazırladığı raporunda, A.D.\'nin metrobüsten inerek ters istikamete giden metrobüse bindiği ancak şikayetçi Z.Y. tarafından metrobüsten indirildiği tespit edildiği belirtildi.





10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Şüpheli savunması, şikayetçi ve tanık beyanları ile CD görüntü inceleme tutanağından şüphelinin müsnet suçu işlediği öne sürülen iddianamede, şüpheli A.D.\'nin \"Basit cinsel saldırı\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli A.D. hakim karşısına çıkacak.