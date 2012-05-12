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Metrobüste yangın paniği

Avcılar-Zincirlikuyu seferi yapan metrobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

12 Mayıs 2012 21:13

İstanbul'da Avcılar- Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste Çağlayan durağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmında çıkan yangına duraktaki güvenlik görevlileri ve şoför yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Panik yaşayan yolcular ise kapıların açılmasının ardından metrobüsü terk etti. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında yaralanan olmaması ise sevindirdi. İtfaiye ekipleri de yangın tüpleriyle soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs trafiği 1,5 saat aksadı. Yangın çıkan metrobüs olay yerine gelen çekiciyle garaja götürüldü.

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