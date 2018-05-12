Metrobüste tacize ceza geldi

İstanbul Mecidiyeköy’den Kadıköy’e gitmek için metrobüse binen yüksek lisans öğrencisi 25 yaşındaki Kübra G., kendisini taciz eden Cengiz P.'yi şikâyet etmesi sonrasında görülen davanın kararı açıklandı. Cengiz P.’nin 2 ay süreyle Kübra G.’ye yaklaşmamasına karar verdi.

Kübra G., bindiği metrobüsten bir durak sonra inip kendisini taciz ettiği gerekçesiyle yolculardan Cengiz P. hakkında şikâyetçi oldu. Güvenlik görevlileri tarafından alınıp Emniyet’e götürülen Cengiz P. suçlamaları kabul etmese de savcılık soruşturma açtı.

Bu arada mahkeme, tedbir kararı vererek şüpheli Cengiz P.’nin 2 ay süreyle Kübra G.’ye yaklaşmamasına karar verdi.