T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metrobüste tacize ceza geldi

Mahkeme, Cengiz P.'nin 2 ay süreyle Kübra G.'ye yaklaşmamasına karar verdi

12 Mayıs 2018 12:29

İstanbul Mecidiyeköy’den Kadıköy’e gitmek için metrobüse binen yüksek lisans öğrencisi 25 yaşındaki Kübra G., kendisini taciz eden Cengiz P.'yi şikâyet etmesi sonrasında görülen davanın kararı açıklandı. Cengiz P.’nin 2 ay süreyle Kübra G.’ye yaklaşmamasına karar verdi.

Kübra G., bindiği metrobüsten bir durak sonra inip kendisini taciz ettiği gerekçesiyle yolculardan Cengiz P. hakkında şikâyetçi oldu. Güvenlik görevlileri tarafından alınıp Emniyet’e götürülen Cengiz P. suçlamaları kabul etmese de savcılık soruşturma açtı.

Bu arada mahkeme, tedbir kararı vererek şüpheli Cengiz P.’nin 2 ay süreyle Kübra G.’ye yaklaşmamasına karar verdi.

ETİKETLER

metrobüsİstanbulMecidiyeköytaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24