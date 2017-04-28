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Metrobüste tacize 2 buçuk yıl hapis

Zanlı suçlamaları reddetti

28 Nisan 2017 10:24

30 yaşındaki Hüseyin B. adlı kişi, Anadolu yakasına geçmek amacıyla metrobüse binen 23 yaşındaki S.A.’ya cinsel tacizde bulundu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlamaları reddeden B., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre S.A., tacizci Hüseyin B.’den şikâyetçi oldu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin B. ve şikâyetçi S.A. katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin B., metrobüste yolculuk yaparken bir ara aracın sarsıldığını belirterek, şu ifadelerle suçlamaları reddetti:

“Bu nedenle dengemi kaybederek şikâyetçiye çarptım. Olay sırasında 2 elim de yukardaydı. Şoför mahallinin yanındaki camdan tutunuyordum. Şikâyetçiye dokunmamak için kendimi geriye çekiyordum. Aramızda bir tartışma yaşandı. Şikâyetçi, metrobüsteki yolcuları bana karşı kışkırtmak için ithamlarda bulundu. Ben kendisine karşılık vermedim. Adımın böyle bir olayda geç- mesi nedeniyle üzgünüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.”

 

‘Önce çanta sandım, sonra...'

 

Anadolu yakasına geçmek için Zincirlikuyu’da metrobüse bindi- ğini duruşmada anlatan 23 yaşındaki S.A. da olay anlarını şöyle aktardı:

“Metrobüs kalabalık değildi. Hareket ettikten bir süre sonra metrobüste bir sarsıntı hissettim. Ardından kalçamda bir sıcaklık hissettim. Önce çanta olabileceğini düşündüm. Sonra sanı- ğın yaptığı şeyi görünce ondan uzaklaşmaya çalıştım. Ancak o ısrarla üzerime geldi. Sanığın erekte olduğunu görünce kendisini ittim. Bir kargaşa oldu. Ağlamaya başladım. Bir kişi şikâyetçi olup olmadığımı sordu. O kişi sanığı yanına aldı. Köprünün çıkışında metrobüsten indik. Benimle birkaç kişi daha gelerek polise başvurduk. Sanıktan şikâyetçiyim.”

Mahkeme ceza verdi

Mahkeme, yapılan yargılama sonunda sanık Hüseyin B.’yi “sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

 

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