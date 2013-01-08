Yoğun kar yağışı metrobüste kazaya neden oldu

İstanbul'da sabah saatlerindeki yoğun kar yağışı çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasına neden oldu. Çağlayan durağında iki metrobüsün kazaya karışması nedeniyle trafik uzun süre kilitlendi. Araçların çekilmesiyle metrobüs yolu normale döndü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar metrobüsleri tercih etti.Metrobüslerden biri, Çağlayan durağında duran başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada her iki araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle metrobüs yolu tıkandı. Araçların kaldırılmasıyla yol normale döndü.