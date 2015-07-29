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Metrobüste canlı bomba alarmı

İhbar üzerine Zincirlikuyu’dan-Avcılar istikametine seyreden metrobüs Okmeydanı durağında polis tarafından durduruldu

29 Temmuz 2015 20:48

İstanbul polisi, canlı bomba ihbarı üzerine Okmeydanı'nda metrobüsü durdurarak arama yaptı. Metrobüste kolunda dövme bulunan ve eylem yapabileceği belirtilen bir kişinin arandığı öğrenildi.

Bir ihbar üzerine Zincirlikuyu’dan-Avcılar istikametine seyreden metrobüs Okmeydanı durağında polis tarafından durduruldu.

Çelik yelekli polisler içeri girerek metrobüsü kontrol etti. Daha sonra olay yerine takviye ekipler çağırıldı.

Bu durumdan rahatsız olan bazı vatandaşlar tepki gösterince polis, “Şu anda kimseyi dışarı bırakamayız. Metrobüste 80 kişi var. İçinizden biri hepinizi yakabilir” dedi.

Polis, bir süre metrobüsün altını ve çevresini kontrol etti. Erkekleri bir bir indirerek bileklerinde dövme aradı. Şüpheli şahsın dövmesinin olduğu, ihbarın bu yönde yapıldığı belirtildi.

Bazı kişilerin çantaları da arandı. Erkekler çağrılan başka bir metrobüsle gönderilirken, kadınlar da ayrıca arandı.

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