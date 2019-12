Metrobüslere 'test sürüyor' savunması

Yetkililer, arızalar nedeniyle büyük bölümü bir türlü metrobüs hattına çıkamayan, garaja çekilen Phileas otobüslerde teknik bir yetersizliğin olmadığını, tamir ve test sürecinin devam ettiğini açıkladı



Milliyet’in haberine göre; metrobüs hattında kullanılan Hollanda yapımı Phileas otobüslerde yaşanan arızalar üzerine basın toplantısı düzenleyen üretici firmanın yetkilileri, araçlarda teknik bir yetersizliğin söz konusu olmadığını söyledi. Yetkililer, “Peki neden garajlarda bekletiliyor?” sorusunu ise “Bazılarında yağ kaçağı ve hortum arızaları oldu. Kapılar için yazılım değiştirmek zorunda kalındı. Laboratuvarda her şeyi test etmek mümkün değil” şeklinde yanıtladı.



Rampalarda kullanılıyor



İETT’nin Hollanda’dan ithal ettiği Phileas otobüslerde yaşanan arızaların medyada çok sık yer alması, araçların yokuş çıkamadığının öne sürülmesi üzerine üretici firma dün basın toplantısı düzenledi. Feriye Lokantası’nda gerçekleşen toplantıya VDL Groep Yönetim Kurulu üyesi Jan Moren, aracı üreten APTS Genel Müdürü Ruud Bouwman ile VDL Ticaret Müdürü Hubert van Wees katıldı.



APTS Genel Müdürü Bouwman, “Tramvay istenmiyorsa ondan daha iyi bir araç yapalım dedik. Araçlar 18-25 ve 26 metre uzunluğunda. Lego gibi; kısalıp uzayabiliyor. Araçların kapasitesi normalde 200, ancak bu 230 kişiye çıkabiliyor. Maksimum 270 yolcu alabilir. İzmir’de testler yapıldı. Yüksek ısılar sorun yaratabiliyor” dedi.



Garajdaki 20 araç



VDL Groep Yönetim Kurulu Üyesi Jan Moren ise, “18 araç şu an İstanbul’da işletiliyor. Oldukça zorlu rampalarda kullanılıyor, sorun yaşanmıyor. Garajlarda bekletilen 20 aracın son testleri 3-4 hafta içinde tamamlanacak. 12 araç da sevkiyata hazır Hollanda’da bekliyor” diye konuştu. Phileas Türkiye temsilcisi Metropolitan firmasının danışmanı Zoltan Borankay ise, şu an kullanılmayan kılavuzlama (otomatik kullanım) sisteminin yakında devreye gireceğini söyledi



Sorulara yanıtlar



Yetkililer gazetecilerin bazı sorularını şöyle yanıtladı:



İnternet sitenizde araçların 185 yolcu kapasiteli olduğu belirtiliyor. Şimdi kapasite 230 diyorsunuz?

VDL Grup: Metrekare bazında hesaplama yapıldığında 230 kişiye ulaşılıyor.



Phileas’lara 300-350 kişi binerse sorun olur mu?

VDL: Bu mümkün değil, sığmaz.



Phileas servise kondu. Birden garaja çekildi. Neden?

VDL: Bazılarında yağ kaçağı ve hortum arızaları oldu. Kapılar için yazılım değiştirmek zorunda kalındı. Laboratuvarda her şeyi test etmek mümkün değil. Bu nedenle İstanbul’da sefere başladık. Otobüsleri denemiş, çıkan sorunları da böylece gidermiş olduk.



Neden teslimatta gecikme yaşandı?

VDL: İETT’nin ilave istekleri oldu. Bunları yerine getirdik. Klima ve kapılarda değişiklik istendi. Uzaması üzerine yeni talepler almadık.



Araçların bir bölümü neden hâlâ garajda bekliyor?

VDL: 3-4 hafta içinde testler ve eksiklikler tamamlandıktan sonra sefere başlayacaklar.



Sürücülerden kaynaklı sorun var mı?

VDL: Sürücüler eğitiliyor.