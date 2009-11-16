Metrobüse zam geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), almış olduğu karar neticesinde Metrobüs ücret tarifesinde yapılan değişiklik uygulanmaya başlandı.



16 Kasım, 00:10 itibari ile uygulanmaya başlanan tarifede tam bilet 1,5 TL’den 2 TL’ye, indirimli bilet 0,85 TL’den 1 TL’ye yükseldi.



Gece yarısı ilk dakikalarda uygulanması beklenen zamlı tarife yaklaşık 10 dakikalık gecikme ile tüm istasyon turnikelerinde ve metrobüslerde devreye girdi.



İşte yeni tarife



Yeni tarife kapsamında İETT ve özel halk otobüslerinde ELBİL 7,5’dan 10 liraya, metrobüste tam bilet 1,5’dan 2 liraya, indirimli bilet 0,85’den 1 liraya yükseldi.



Tek geçişlik elektronik biletin ücreti de 2 lira olarak belirlendi.



Yapılan yeni düzenleme kapsamında metrobüs hatlarında ‘aktarma almaz - aktarma verir’ uygulaması aynı şekilde devam edecek.



Aylık Mavi AKBİL’deki biniş sınırı 200’den 160’a indirilirken metrobüs hatlarında Mavi AKBİL de her binişte 2 biniş eksiltilecek.



Metrobüs hattı dışındaki toplu ulaşımlarda eski tarife devam edecek.



Tek geçişlik bilet tarifesi, tek geçişlik biletin kullanılmaya başlamasıyla uygulanacak. Tek geçişlik elektronik bilet uygulamasına İETT, özel halk otobüsleri, Ulaşım A.Ş, İDO, özel deniz motorlarında teknik altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra başlanacak.