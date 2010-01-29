Metrobüs zammı için son karar

T24-İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs zammına durdurma kararına yaptığı itiraz reddedildi. Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs zammına verilen durdurma kararına yaptığı itirazı reddetti.

Metrobüs öncelikli olmak üzere otoyollar, köprüler, ruhsat, emlak ve harçlara uygulanan zammın geri alınması için CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Mehmet Sevigen ve Tüketiciler Birliği, İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, 15 Ocak’ta metrobüse yapılan zamma ilişkin yürütmenin durdurmasına karar vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise aynı gün, 10. İdare Mahkemesi’nin durdurma kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edeceğini açıklamıştı. Bölge İdare Mahkemesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metrobüs zammına verilen durdurma kararına yaptığı itirazı reddetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerden İETT, yılbaşı öncesinde metrobüs ücretlerine yüzde 34 oranında zam uygulamıştı. Zamla birlikte metrobüste "tam bilet" 1.5'dan 2 TL’ye, "indirimli bilet" ise 0.85'den 1 TL’ye yükselmişti.

