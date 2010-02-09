Metrobüs zammı geri alındı!

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargının yürütmesini durdurduğu metrobüs zammını geri aldı. Belediye'nin zam kararının yürütmesi, İstanbul 10. İdari Mahkemesi'nin 15 Ocak 2010 tarihli yürütmeyi durdurma kararıyla durdurulmuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 16 Kasım 2009 tarihinde almış olduğu metrobüse zam kararını, İstanbul 10. İdari Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası geri aldığını açıkladı.



Bu kararla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüse yaptığı yüzde 30'luk zammı geri alınarak, metrobüste tam bilat fiyatı 2 liradan 1.5 liraya düşürüldü.



Yapılan zamma CHP ve tüketici dernekleri itiraz etmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de, yürütmeyi durdurma kararına ititraz etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

