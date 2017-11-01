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Metrobüs yoluna araç girdi; seferler yapılamıyor

Cevizlibağ'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

01 Kasım 2017 01:43

Cevizlibağ'da kaza yapan iki araçtan biri metrobüs yoluna girdi. Olayda 2 kişi yaralanırken Metrobüs seferleri Topkapı istikametinde yapılamıyor.

Kaza, D- 100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii’inde saat 21.40 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsünün aşırı bir şekilde sollama yapmaya çalıştığı sırada kaza meydana geldi.

Kazaya karışan otomobillerden biri metrobüs yoluna girerek çelik halata asılı kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Tuncay Yüksel itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan 3 kişi olayın ardından kaçtı. Kazada 4 araç daha maddi hasar gördü. DHA

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