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Metrobüs üzerinde çıkarak yolculuk yapan 2 genç gözaltına alındı

İstanbul'da 12 durak boyunca metrobüsün tepesinde yolculuk yaparak sosyal medyada video yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı

02 Aralık 2017 02:18

İstanbul'da izinsiz olarak metrobüs üzerinde yolculuk yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde metrobüsün üzerine çıkıp 12 durak arasında yolculuk yapan iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin B.K. (17) ve O.K. (22) olduğu belirlendi. İki şüpheli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.

Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.

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