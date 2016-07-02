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Metrobüs tacizcisine 6 yıl hapis

Yolcuların dövdüğü tacizcisine hiçbir indirim yapılmadı

02 Temmuz 2016 20:24

İstanbul'da 26 yaşındaki kadını metrobüste taciz eden ve tutuklanan Ahmet Çapkın'a jet hızıyla ceza çıktı. Olaydan 26 gün sonra mahkemeye çıkan zanlı, ilk duruşmada 6 yıl ceza aldı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Ç.D., 2 Haziran metrobüste, yanında oturan adamın elle tacizine uğradı. Genç kadın korkudan tepki bile veremedi. Olayı fark eden bir yolcu müdahale edince Ç.D. tacize uğradığını yolculara söyledi.

 

TÜBİTAK’ta uzman

 

Yolcuların dövdüğü tacizci, Zincirlikuyu durağında polise teslim edildi. TÜBİTAK’ta uzman olarak çalışan Ahmet Çapkın, ertesi gün sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

 

İndirim yapılmadı

 

Ahmet Çapkın, 28 Haziran’da mahkemeye çıktı. Hakim en küçük bir indirim bile yapmadı ve Ahmet Çapkın’ı 6 yıl hapse çarptırıp tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ç.D.’nin avukatı Hasan Türkmen, “Tecavüz suçuna bile daha düşük cezaların verilebildiği Türkiye’de bu karar taciz olayları için caydırıcı olacaktır. Kadınları da uğradıkları tacizi dile getirmeleri konusunda cesaretlendirecektir” dedi.

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