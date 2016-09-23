Metrobüs şoförüne saldıran kişi adliyeye sevk edildi

Acıbadem'deki 11 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında şoföre şemsiye saldıran yolcu, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Acıbadem'de yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma sonrası yolcunun şemsiyeile saldırması sonucu yoldan çıkan metrobüs, D-100'e girerek feci bir kaza yaptı. Acıbadem’de Kadıköy yönüne ilerleyen Recai Türkoğlu yönetimindeki metrobüs, yoldan çıkıp araçlara çarptı. Metrobüs önce iki araca çarptı, ardından 3 aracı altına alarak iki katlı bir otobüse çarparak durabildi.

Kazada 11 kişi yaralanırken, E5 Karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Metrobüsün altında kalan araçta yaralananlar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saat 08.30 sıralarında meydana gelen kaza sonrası, olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralananları kurtarmak için seferler oldu. Kazada metrobüs şoförüyle birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin doktor olduğu ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis yeleği ile götürüldü

Metrobüste şoföre şemsiyeyle saldıran Murat A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'nde ifadesi alınan saldırgan, ardından adliyeye sevk edildi. Şahsa güvenlik gerekçesiyle polis yeleği giydirilirken, motorize ekipler de şahsın adliyeye götürüldüğü aracın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Metrobüs olay yerinden kaldırıldı

Kazanın ardından trafik felç oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik durma noktasına geldi. Metrobüsün çaptığı araçların kaldırılmasının ardından trafik 2 şeritten verilmeye başlandı. Trafikte kalan sürücüler 2 saattir yolda olduklarını belirtti. Metrobüs de saat 11.00 sıralarında çekilerek götürüldü.