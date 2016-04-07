Metrobüs hattı trafiği trafiği geceleri E5’ten sağlanacak

Metrobüs yolu asfalt yenileme çalışmalarının ikinci etabı 10 Nisan Pazar akşamı başlayacak. Çalışmalar sırasında, saat 23.00 ila 05.00 arasında metrobüs hattının trafiği, E5 güzergahından sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama çalışmaları, iki ekip tarafından saat 23.00 ila 05.00 arasında yürütülecek. Birinci ekip çalışmasını; Boğaz Köprüsü-Ataköy arasında yapacak. Bu güzergahın çalışmasının 111 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışma, 10 Nisan'da başlayacak, 2 Ağustos'ta bitirilecek.

Bu kısım tamamlandığında ekip, Anadolu yakasına geçecek. Buradaki çalışmalar, 24 Temmuz'da Boğaz Köprüsü Anadolu yakası çıkışı-Söğütlüçeşme arasında yapılacak. Çalışmalar, 24 Temmuz'da başlayacak ve 90 günde tamamlanacak. İkinci ekip çalışması, Avcılar-Küçükçekmece, Küçükçekmece-Çobançeşme, Çobançeşme-Ataköy arasında yapılacak. Çalışmalar 10 Nisan'da Avcılar- Küçükçekmece arasında başlayacak, 15 Ekim'de bitirilecek. Avcılar-Ataköy arasındaki çalışma, 194 gün sürecek ve 22 Ekim'de sona erecek. Çalışmalar sırasında, saat 23.00 ila 05.00 arasında metrobüs hattının trafiği, E5 güzergahından sağlanacak.