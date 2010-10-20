Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzayacak

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Metrobüs'ün Bahçelievlerden itibaren, Büyükçekmece ve Silivri'ye kadar gidecek yeni yeni hattının 25 kilometrelik bölümünün ihale hazırlıklarının yapılmakta olduğunu bildirdi.



Esenyurt 5. Etap Konutları'nın satışa sunulması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Topbaş, İGDAŞ'ın özelleştirmesinde işçilerin akıbetinin ne olacağına ilişkin olarak, özelleştirmede işçilerin düşünüleceğini, onların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapılacağını, satış içerisinde onun da değerlendirileceğini söyledi.



Kadir Topbaş, "İGDAŞ'ın bugünkü seviyeye gelmesinde orada çalışan personelin katkısı var. İGDAŞ'ı bu duruma getiren çok ciddi bir ekibimiz var. Hatta İGDAŞ'ın elemanları başka firmalar tarafından kapışılıyor. İGDAŞ adeta okul gibi. Yurt dışında da İGDAŞ iş yapmakta, danışmanlık yapmakta. Böyle bir şirketin elemanlarını da zayi etmeme, değerlendirme noktasındayız. Şu anda personel açısından bu kadar büyük alanda hizmet veren bir kuruluşun eleman sayısı da çok fazla değil. Biz bunu satışa çıktığımız zaman inanıyorum ki bunu alacak firma dahi yeni elemanlar almak zorunda kalacak" diye konuştu.





Su tüneli...



İstanbul'un kendi kaynağını İstanbul'a kullandırmaya çalıştığını belirten Topbaş, "İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlayan bir su tüneli yapılmakta şu anda... 11 metre çapında, deniz seviyesinden 135 metre dipten geçiyor bu, barajları birbirine bağlayacak, Melen barajının da suyunu aktaracak önemli bir su hattı. Onun tam orta noktasından, eksi 135'den çıkan kazılardaki kayalardan bir bölümünü kayıtlı olarak depoladık, bunlardan tasarımcılara takılar yaptırmak suretiyle bunu biz İstanbul'un böyle bir noktasının değeri olarak Yenikapı'daki metro istasyonumuzda, oradaki arkeolojik bulguların sergileneceği

müzede satışa sunacağız" şeklinde konuştu.





Metro hattı



İstanbul metrosuyla ilgili olarak da Topbaş, şu anda 45 kilometre civarında metro inşaatları olduğunu, Kartal hattı olsun, İkitelli hattı olsun, bu hatlardaki inşaatların büyük bölümünün bittiğini, 2011'de açılacağını, ödemelerde de büyük bölümün bittiğini söyledi.



Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunları alacaklar mı almayacaklar mı bunda henüz net değiliz. Bunları borçlarıyla birlikte alırlar mı? 2028'e kadar uzanan borçlar var. Yeni hat ihaleleri yapmaz zorundayız. Bunlardan bir tanesi Üsküdar, Ümraniye, Altunizade, Tepeüstü hattı ile ilgili 3 ihaleli... Onu düşünüyoruz. 3 ihaleli düşündüğümüz hat için 500 milyon euroluk kredisi hazır durumda.



Bir o kadar daha lazım oraya, onu da bir şekilde tedarik ederiz. Onun belki ihalesi yapılmış şekilde devri mümkün olabilir. Diğer hattımız, şu anda ihale hazırlıkları yaptırdığımız Beşiktaş, Mecidiyeköy, Çağlayan adliyesi, Kağıthane, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Tekstilkent ve Mahmutbey metro istasyonuna giden bir hat var. Burası 24 kilometre. Bu da öncelikli hatlardan bir tanesi. Şu anda metrobüs çok ciddi yoğunluk taşımakta, daha da uzanması isteniyor. Bahçelievlerden itibaren, Avcılar birinci etap, Beylikdüzü ikinci etap, Büyükçekmece ve Silivri'ye doğru gidecek olan bu Hattın 25 kilometrelik bölümünün ihale hazırlıkları yapılmakta... Bunu da inşallah bu dönem içinde hazırlıklarını yaptım ve ihalesini yapmış olacağız. Şu anda görüşmeler devam ediyor ama biz işi durdurmamız mümkün değil."



19 yıldan beri Haliç metro köprüsü geçişiyle ilgili kararsızlıkların hep sürdüğünü, kendilerinin şu anda bir karar verdiğini ama UNESCO'nun çevreye bir etkileşim olup olmadığının tarafsız bir kurum tarafından değerlendirilmesini istediğini ifade eden Topbaş, bu konuda böyle bir çalışma yaptırdıklarını, bunun bir takım çevrelerin, mahalle baskısı yapanların dediği gibi etkilemeyeceğini, bilakis daha uygun düşeceğini savunduklarını, 2012 yılına varmadan veya içinde Yenikapı'ya inmek zorunda olduklarını kaydetti.





