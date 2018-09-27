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Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu (2)

   Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı

27 Eylül 2018 14:24

 

 Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapıldı. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.
09.00 sıralarında Avcılar yönüne seyir halinde olan metrobüste arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metrobüs yolcuları başka bir metrobüse bindirildi. Seferler kontrollü yapılırken her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı yolcular araçlardan inerek yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından arızalı metrobüs götürüldü. Seferler de normale döndü. 

(FOTOĞRAF)

 

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