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METROBÜS DURAKLARINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU -2 

  Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA  Bahçelievler'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı

27 Eylül 2018 14:22

 

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA 
Bahçelievler\'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapıldı. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.
09.00 sıralarında Avcılar yönüne seyir halinde olan metrobüste arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metrobüs yolcuları başka bir metrobüse bindirildi. Seferler kontrollü yapılırken her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı yolcular araçlardan inerek yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından arızalı metrobüs götürüldü. Seferler de normale döndü. 

Görüntü dökümü
-Metrobüs durağı
-Araç kuyrukları 
-Yürüyenler
-Genel ve detaylar 

27.09.2018 - 10.04 Haber Kodu : 180927021
27.09.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180927017

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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