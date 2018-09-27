METROBÜS DURAKLARINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU -2 

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapıldı. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.

09.00 sıralarında Avcılar yönüne seyir halinde olan metrobüste arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metrobüs yolcuları başka bir metrobüse bindirildi. Seferler kontrollü yapılırken her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı yolcular araçlardan inerek yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından arızalı metrobüs götürüldü. Seferler de normale döndü.

Görüntü dökümü

-Metrobüs durağı

-Araç kuyrukları

-Yürüyenler

-Genel ve detaylar

27.09.2018 - 10.04 Haber Kodu : 180927021

27.09.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180927017