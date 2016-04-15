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Metrobüs duraklarında bomba önlemi

Çöp kutularının sepetleri sökülerek her hangi bir patlayıcı maddenin gizlenmesinin önlediği tahmin edildi

15 Nisan 2016 22:43

Metrobüs duraklarında bombalı eylem ihtimaline karşı bir takım önlemler alındı. Çöp kutularının sepetleri sökülerek her hangi bir patlayıcı maddenin gizlenmesinin önlediği tahmin edildi.

Yeni Yüzyıl’ın haberine göre, Avcılar metrobüs durağında bir çöp kutusuna bırakılan ses bombasının patlamasının ardından olası bir bomba ihtimaline karşı duraklardaki çöp kutularının sepetleri söküldü. Vatandaşların sepetleri olmayan çöp ünitelerine yine de çöp attıkları gözlenirken uygulamanın tüm duraklarda uygulandığı belirlendi.

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