Metrobüs duraklarına takılan dezenfektan cihazlarını kırdılar

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yeni tip Koronavirüs'e karşı önlem alma amacıyla metrobüs duraklarına takılan dezenfektan cihazlarından bazılarının kırıldığını açıkladı. Ongun, kamera kayıtlarının Emniyet ile paylaşıldığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Koronavirüs ve salgın hastalıklar kapsamında metrobüs duraklarının girişlerine yerleştirdiği dezenfektan cihazlarından bazılarının kırıldığı belirlendi.
İBB Sözcüsü Ongun, Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı. Ongun, "Küresel bir salgına karşı vatandaşlarımızı korumak için yerleştirdiğimiz bu cihazların hangi zihniyetle kırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullanarak kamera kayıtlarının Emniyet ile paylaşıldığını belirtti.
Metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılması planlanan uygulama ilk olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılmıştı.