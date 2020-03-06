Metrobüs duraklarına takılan dezenfektan cihazlarını kırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Koronavirüs ve salgın hastalıklar kapsamında metrobüs duraklarının girişlerine yerleştirdiği dezenfektan cihazlarından bazılarının kırıldığı belirlendi.

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı. Ongun, "Küresel bir salgına karşı vatandaşlarımızı korumak için yerleştirdiğimiz bu cihazların hangi zihniyetle kırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullanarak kamera kayıtlarının Emniyet ile paylaşıldığını belirtti.