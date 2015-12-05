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Metrobüs durağında kaza, 4 yaralı

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü Nihat Atlı metrobüs durağında yol çalışması yapan işçilerin arasına dalarak park halindeki belediye aracına çarptı

05 Aralık 2015 11:47

E-5 Karayolu Edirne istikameti Topkapı metrobüs durağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. E-5 Karayolu Edirne istikameti Topkapı Metrobüs Durağı’nda saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gelişti. Topkapı’dan Edirne istikametine ilerlemekte olan 34 UUU 85 plakalı otomobil sürücüsü Nihat Atlı direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü Nihat Atlı metrobüs durağında yol çalışması yapan işçilerin arasına dalarak park halindeki belediye aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Nihat Atlı, otomobil içerisinde bulunan bir vatandaşın yanı sıra yol çalışması yapan iki işçi yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen otomobil sürücüsünün yakınları fenalık geçirdi. 

Fenalık geçiren aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.  Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  Meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikameti uzun araç kuyrukları oluşurken metrobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi. Kazanın kaldırılmasıyla metrobüs seferleri normale dönerken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

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