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METROBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYET: 18 YAŞINDAN KÜÇÜK 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL DHA Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı merdivenlerinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan  18 yaşından küçük 3 şüpheli adliyeye sevkedildi Küçükçekmece Sefaköy metrob

17 Mart 2018 19:20

 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı merdivenlerinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan  18 yaşından küçük 3 şüpheli adliyeye sevkedildi
Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağı merdivenlerinde 12 Mart akşamı saat 23.30 sıralarında 24 yaşındaki Gürkan Aras\'ın cesedi bulundu. Gürkan Aras\'ın sağ bacak ve kasığından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi. 

ÇEVREKİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER 
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı kamera çalışmalarında şüpheli 3 kişiyi belirledi. Polis ekipleri olaydan birkaç saat sonra şüpheliler Selim A.(17), Eray G.(17) ve Koray G.(16) \'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği\'ne götürülerek haklarında işlem başlatılan şüphelilerin, tartıştıkları Gürkan Aras ve yanındaki Mehmet A.(44) \'yı bıçakladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Olay sonrası yaralanan Mehmet A.\'nın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Mehmet A.\'nın da olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük Selim A., Eray G. ve Koray G. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin metrobüs durağından ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Polis aracına bindirilmeleri
-Polis araçlarının gidişi
ARŞİV
-Olay yeri
-Metrobüs durağı
-Aras\'ın fotoğrafı

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