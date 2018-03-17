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Metrobüs durağında işlenen cinayet: 18 yaşından küçük 3 kişi adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI - Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs durağı merdivenlerinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan  18 yaşından küçük 3 şüpheli adliyeye sevkedildi Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağı merdi

17 Mart 2018 19:28

Çağatay KENARLI - Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL,(DHA)
KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs durağı merdivenlerinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan  18 yaşından küçük 3 şüpheli adliyeye sevkedildi
Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağı merdivenlerinde 12 Mart akşamı saat 23.30 sıralarında 24 yaşındaki Gürkan Aras\'ın cesedi bulundu. Gürkan Aras\'ın sağ bacak ve kasığından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi. 

ÇEVREKİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER 
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı kamera çalışmalarında şüpheli 3 kişiyi belirledi. Polis ekipleri olaydan birkaç saat sonra şüpheliler Selim A.(17), Eray G.(17) ve Koray G.(16) \'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği\'ne götürülerek haklarında işlem başlatılan şüphelilerin, tartıştıkları Gürkan Aras ve yanındaki Mehmet A.(44) \'yı bıçakladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Olay sonrası yaralanan Mehmet A.\'nın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Mehmet A.\'nın da olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük Selim A., Eray G. ve Koray G. adliyeye sevk edildi.

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