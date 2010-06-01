Metrobüs davası 26 Ekim'e ertelendi

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu ve İstanbul İl Genel Meclis Grubu tarafından yapılan açıklamada, davayı CHP Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Dr. Hakkı Sağlam, Bülent Soylan ve Serdar Bayraktar'ın takip ettiği, buna göre Metrobüs hattı için alınan otobüslerde görevi kötüye kullanma nedeni ile yapılan suç duyurusu üzerine açılan ceza davasının bir kez daha ertelendiği bildirildi.



Hâkimin değiştiğinin görüldüğü belirtilen davanın, "Bilirkişi raporlarının istenmesi" neden gösterilerek 26 Ekim 2010'a ertelendiği belirtilen açıklamada, bugünkü duruşmada Savcı'nın, mütalaasında, sanıkların Türk Ceza Kanunu 257/1 maddesi uyarınca cezalandırılmalarını, kendilerine 53. Maddenin uygulanmasını, kamu zararının giderilmesi için mahkûmiyet kararı verilmesini, karar kesinleştikten sonra kamu ile ilgili görev almamaları için kararın bir örneğinin Devlet Personel Dairesi'ne gönderilmesine karar verilmesini isteği bildirildi.



Savcı: Hazırlanan şartname alınan otobüsleri işaret ediyor



Cumhuriyet Savcısı'nın, sanıkların Kamu İhale Kanunu'na uygun davranmadıklarını ve cezalandırılmaları gerektiğini, Kamu zararının sanıklardan talep edilmesini istediği bilgisi verilen mütalaasında şu bilgilere yer verildi:





"Toplu taşımada kullanılmak üzere 50 adet otobüs alınması sırasında Kamu İhale Kanununa uygun davranmayıp hali hazırda satın alınan otobüsü işaret edecek şekilde ihale şartnamesi hazırlayarak, kamu ihalelerinde rekabeti ortadan kaldıracak şekilde eylem ve işlemde bulunmak suretiyle kamu görevinde yasanın kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle atılı suçları işledikleri subuta (sabitleştiği), her ne kadar dosya içerisindeki bilirkişi raporunda bunun zararından bahsedilmemiş ise de sanıkların bütün ihale aşamalarında tarafsız ve rekabeti ortadan kaldırmayacak şeffaf şekilde hareket edip Anayasa'nın memur ve kamu görevlilerine ilişkin tarafsızlık ilkesine uygun davranmaları gerektiği halde tarafsızlık ilkesine, şeffaflığa ve rekabet koşullarına uygun davranmadıkları yönündeki eylemlerin subuta ermesi nedeniyle" TCK 257/1 maddesine göre cezalandırılmalı."