Metro Turizm’in sahibi Öztürk çeteden gözaltında

T24- İstanbul Otogarı’nın işletmecisi ve Metro Turizm’in sahibi işadamı Galip Öztürk, tehdit, zorla senet imzalatmak ve organize suç örgütü kurduğu iddasıyla gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün dün düzenlediği operasyonla yakalanan Öztürk hakkında çok sayıda şikâyet olduğu öne sürüldü. Öztürk ile birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı.

Galip Öztürk ilk olarak, Temmuz 2003’te çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak suçlamasıyla gözaltına alınmış, mahkemece serbest bırakılmıştı. 2009’da borsada manipülasyon yaptığı ve bir işadamını kaçırarak zorla 2 milyon dolarlık senet imzalattığı iddialarıyla yakalanmıştı. Ekim 2011’de uyuşturucudan gözaltına alınan Öztürk mahkemeden serbest kalmıştı. Öztürk’ün kan numunesini inceleyen Adli Tıp uyuşturucu kullandığı yönünde rapor vermişti.

