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Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk tutuklandı

İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 9 kişinin işlemleri tamamlandı.

01 Mart 2012 00:33

 

T24 - Tehditle çek-senet tahsilatı yapıldığı iddiasına ilişkin mahkemeye sevkedilen 9 kişiden, iş adamı Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 2 kişi tutuklandı.
 
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 9 kişinin işlemleri tamamlandı.
 
Mahkeme, Galip Öztürk ile Cengiz Kaya'nın tutuklanmasına karar verirken, 7 kişiyi serbest bıraktı.
Tutuklanan Öztürk ile Kaya'nın, Metris Cezaevine gönderileceği öğrenildi.
 
Aynı iddiaya ilişkin adliyeye çıkarılan 10 kişiden biri, savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.
 

Cinayet sorusu

 
Şüpheli Galip Öztürk'e savcılık sorgusunda 1996'da yılında işlenen Kuvvet Köseoğlu cinayetinin sorulduğu öğrenildi. Öztürk'e suç örgütü kapsamında 2003 yılında gözaltına alınan Yakup Yazıcı'nın; Galip Öztürk'ün azmettirmesi ile Beyoğlu'nda Kuvvet Köseoğlu'nu öldürdüğüne yönelik' iddiaları soruldu. "Kuvvet Köseoğlu cinayeti ile ilgili bildikleriniz nelerdir?" diye sorulan Öztürk'ün "bu cinayete ilişkin bir bilgisinin olmadığını" söylediği belirtildi. Savcılık sorgusunda Galip Öztürk'e borsada manipülasyon yaptığı yönündeki iddiaların da sorulduğu ifade edildi.
 
 

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