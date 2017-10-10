Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk 'dolarını bozdur' kampanyası başlattı

ABD ile Türkiye arasında 'vize krizi'nin yaşanmasının ardından artan dolar fiyatlarına karşı Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk sosyal medyadan 'dolarını bozdur' kampanyası başlattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, kampayaya katıldığını gösteren bir dilekçe paylaştı.

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk sosyal medya hesabından dövizini bozdur kampanyasına katıldığını gösteren bir dilekçe paylaştı. Dilekçeye göre Galip Öztürk tam 3 milyon dolarını Türk Lirası'na çeviren talimatı ilgili banka şubesine vermiş görünüyor.