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Metro Turizm servisi metrobüs yoluna girdi; 10 yaralı

Kaza sonrası metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

05 Şubat 2017 12:40

İstanbul Küçükçekmece'de Metro Turizm'e ait servis aracı, ait servis aracı metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazada metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Hasar oluşan metrobüs ve minibüs kaza yerinden kaldırılırken, seferlerin normal olarak yapıldığı öğrenildi.

Kaza, Küçükçekmece'de sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametinde seyir alan 34 YK 1692 plakalı özel bir firmaya ait servis aracı, Küçükçekmece metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

Metrobüste bulunanlardan 7'si yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi metrobüs içinde yaparken polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Yaralanan 7 kişi metrobüste yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bu sırada metrobüste bulunan diğer vatandaşlar ise tahliye edildi.

Metrobüse çarpan servis şoförü o anları anlattı: Dümdüz giderken...

Metrobüse çarparak kaza yapan servis şoförü Ömer Aydın o anları anlattı. Dümdüz gittiği sırada yolda kaydığını ve metrobüse çarptığını söyleyen Aydın, "Dümdüz giderken yolda kaydı, toparlayamadık gittik. Ben kaydım, metrobüs yoluna doğru kaydım o sırada metrobüs geliyordu metrobüse vurdum. Benle metrobüste çok ağır bir şey yok. Ufak tefek çizik şeyler" dedi.

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