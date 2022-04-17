Metro Turizm satışa çıkarıldı

Otobüs firması Metro Turizm, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada satışa çıkarıldı. Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, Türkiye’de insan öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine 2018 yılında Gürcistan’a kaçmıştı.

Kasım 1992'de Galip Öztürk tarafından kurulmuş şehirlerarası otobüs firması olan Metro Turizm, satışa çıkıyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, Metro Turizm ve bağlı ortaklığı bulunan petrol tesisi şirketi MEPET’in tüm paylarının satılması için değerleme yapılacağı ve değer tespitinin ardından Satış işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Metro Turizm tarafından KAP’a yapılan 13 Nisan 2021 tarihli açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin yüzde 100 oranında sahibi olduğu 100 milyon TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine, değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir."

Günde bin 400 sefer yapılıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkiye genelinde bin 400 adet otobüsü bulunan Metro Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı şirketin kurucusu Galip Öztürk’ün kızı Fatma Öztürk Gümüşsu yürütüyor. İlk faaliyetine 1992 yılında başlayan Metro Turizm, şu anda 79 ilde toplam binden fazla acentesiyle karayolu yolcu taşımacılığı yapıyor ve günde ortalama bin 400 adedin üzerinde sefer gerçekleştiriyor.

Öte yandan, şirket son yıllarda sık sık yolcuların yaşadığı problemler nedeniyle kamuoyunda gündem oluyordu. Şirket adına açılan son soruşturma ise Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kaçak göçmen taşıma’ iddiaları üzerine düzenlenmişti.

Yurtdışına kaçtı

Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk, Türkiye’de insan öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine 2018 yılında Gürcistan’a kaçmıştı. Öztürk’ün ayrıca Türkiye’de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalama kararları bulunuyor. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınır dışı da edilen Öztürk, şirketin bağlı olduğu Metro Holding’in internet sitesinde ‘Onursal Başkanı’ olarak anılıyor.

Türkiye İtibar Endeksi'nin 2012 yılı araştırmasına göre Metro Turizm yılın 'en itibarlı' ulaşım firması seçilmişti. 2016 ve 2017'de ise ölümlü kazalar ile şoför ve muavinlerinin neden olduğu cinsel istismar temelli skandal haberler ile gündeme gelip eleştirilmişti.